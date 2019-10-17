بتكلفة 70 مليون.. مد خط لتغذية قرى بردين فى الشرقية بالمياه ورصف طريق أبو كبير

الشرقية – إيمان مهنى

بدأت محافظة الشرقية تنفيذ أعمال رصف طريق الرئيس بمدنية أبو كبير بطول 5 كيلو، ومشروع توصيل خط مياه شرب من محطة مياه بلبيس إلى الوحدة المحلية بردين والقرى التابعة لها بمركز الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 70 مليون جنيه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، البدء فى مشروع توصيل خط مياه شرب من محطة مياه بلبيس إلى الوحدة المحلية بردين والقرى التابعة لها بمركز الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 60 مليون جنيه، ضمن 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة مبدئية تقدر بمليار و178 مليون جنيه للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة .

وأضافت مديرية الطريق، فى بيانها، بدء تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة رد الشيء لأصله بطريق مصطفى كامل بمركز أبو كبير بطول 5 كيلو متر ذهاباً وإياباً ، بتكلفة قدرها 10مليون جنيه وذلك استكمالا لخطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة، وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إزالة الطبقة السطحية وإزالة الأرصفة وأعمده الإنارة وتم وضع طبقه الأساس فى نصف الطريق مسافة 2.5 كيلو طول اتجاه أبو كبير فاقوس ، ليبدأ العمل حاليا فى نصف المسافة الأخرى بنفس الطول اتجاه فاقوس أبو كبير ، ليتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال كاملة فى غضون 5 أشهر من بداية العمل ليكون التسليم نهاية العام الجارى.