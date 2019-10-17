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انقطاع التيار الكهربى عن مدينتى بورسعيد و بورفؤاد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:56 م
انقطاع التيار الكهربى عن مدينتى بورسعيد و بورفؤاد انقطاع الكهرباء
بورسعيد محمد فرج

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فوجئ أهالى مدينتى بورسعيد و بور فؤاد بإنقطاع التيار الكهربائي على مدار  ساعة ونصف مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب وتحولت الشوارع والميادين الى ظلام حالك وتوقف  حركة  السيارات و المركبات  المتجهة الى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

ومن جانبه أكد  المهندس محمد السيد رئيس  مجلس إدارة شركة كهرباء القناة والعضو المنتدب  خلال تصربح خاص لليوم السابع ان انقطاع التيار الكهربائي  نتيجة  عطل مفاجئ  بالدائر 220 فولت القادمة من الإسماعيلية  لبورسعيد والتابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وجارى  المتابعة لاعادة التيار الكهربى لجميع المرافق  وعودة الحياة الى طبيعتها بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

 


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