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انتهاء فترة مراجعة القوائم الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:03 م
انتهاء فترة مراجعة القوائم الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت
أ ش أ

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اختتمت، اليوم الخميس، عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالجزائر، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
 
وكانت عملية مراجعة القوائم الانتخابية قد بدأت يوم 22 سبتمبر الماضى واستمرت حتى يوم 6 أكتوبر الجاري، قبل أن تقرر السلطة المستقلة للانتخابات فتحها مرة أخرى فى الفترة من 12 – 17 أكتوبر الجاري، فى خطوة قالت إنها تأتى استجابة للطلب الملح للمواطنين الشباب للتسجيل فى القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.
 
وكانت الفترة الأولى للمراجعة قد شهدت تسجيل 128 ألف مسجل جديد فى القوائم الانتخابية وحذف 40 ألف حالة وفاة بالإضافة إلى 75390 ملفا خاصا بتغيير الإقامة.
 

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