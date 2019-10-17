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النظام السورى يحمل تركيا مسئولية جلب الإرهابيين الى منطقة الشرق الأوسط

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:02 م
النظام السورى يحمل تركيا مسئولية جلب الإرهابيين الى منطقة الشرق الأوسط اردوغان
كتب أحمد عرفة

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حملت الحكومة السورية ، النظام التركى مسئولية جلب الإرهابيين ، الى منطقة الشرق الأوسط ، وبحسب ما قالت قناة العربية ، إن الحكومة السورية أكدت على أنه لولا مساعدة تركيا  لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا .

وقال النظام السورى، إن ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة لا يعني أن روسيا وسوريا ستوافقان عليه ، مضيفا  أنه لن يقبل بنسخ نموذج كردستان العراق في سوريا .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، قال فى كلمة له، تعاملنا بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا، و إن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن.

 

 

 

 


تركيا

سوريا

امريكا

اردوغان

ترامب

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