النظام السورى يحمل تركيا مسئولية جلب الإرهابيين الى منطقة الشرق الأوسط

كتب أحمد عرفة

حملت الحكومة السورية ، النظام التركى مسئولية جلب الإرهابيين ، الى منطقة الشرق الأوسط ، وبحسب ما قالت قناة العربية ، إن الحكومة السورية أكدت على أنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا .

وقال النظام السورى، إن ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة لا يعني أن روسيا وسوريا ستوافقان عليه ، مضيفا أنه لن يقبل بنسخ نموذج كردستان العراق في سوريا .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، قال فى كلمة له، تعاملنا بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا، و إن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن.