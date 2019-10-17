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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد البابا يوحنا بولس الأول

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:08 م
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد البابا يوحنا بولس الأول البابا يوحنا بولس الأول
كتبت سارة علام

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس بالذكرى الـ107  لميلاد البابا يوحنا بولس الأول، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية رقم 263 بين 26 أغسطس 1978 و28 سبتمبر 1978 فى واحدة من أقصر الحبريات التى عرفتها البابوية الكاثوليكية.
 
ولد باسم ألبينو لوتشيانى فى قرية فورنو دى كانالى شمالى البندقية، يوم 17 أكتوبر 1912، وعرف عن والدته الإيمان وحضور الصلاة فى الكنيسة باستمرار؛ أما والده، كان اشتراكيًا، طاف عددًا من بلدان أوروبا بسبب طبيعة عمله؛ وهو ما دفع بعض المؤرخين للنقل أن ألبينو كان من كارهى الحزب الاشتراكى، وأنه تأثر بوالدته أكثر مما تأثر بوالده، وكان للعائلة ابن آخر هو إدواردو، وابنة هي أنطونيا، بالإضافة إلى ابنتين للأب من زواج سابق كانت قد ماتت أمهما. ولعدم استقرار الأب في مهنة، كانت العائلة تعيش حياة أقرب للفقر
 
عرف عن هذا البابا كونه إصلاحي، وعزم على تطبيق مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني بقوّة، لكن وفاته المبكرة حالت دون تحقيق ذلك، وقيل أن الماسونيون في إيطاليا قد قتلوه، في حين أن تحقيقات الفاتيكان الرسمية تنكر ذلك.
 
انخرط البابا في السلك الكهنوتي باكرًا، وشارك في المجمع الفاتيكاني الثاني، وشغل قبل انتخابه، عددًا من المناصب المهمة في الكنيسة الكاثوليكية كان أعلاها "بطريرك البندقية". يعد البابا أول بابا ولد في القرن العشرين وكذلك آخر بابا توفي فيه، كما يعد حتى الآن آخر بابا إيطالي، إذ إن الباباوات الذين خلفوه يوحنا بولس الثاني هو بولندي وبندكت السادس عشر ألماني وفرنسيس الأول أرجنتيني؛ عُرف هذا البابا بين الإيطاليين باسم البابا الباسم أو بسمة الله، وأطلقت عليه عدد من الوسائل الإعلام العالمية منها مجلة التايم اسم بابا سبتمبر.
 
يعد البابا يوحنا بولس الأول، ثالث البابوات الذين شغلوا سابقًا مركز "بطريرك البندقية" في القرن العشرين بعد بيوس العاشر ويوحنا الثالث والعشرون؛ مع بداية حبريته قام يوحنا بولس الأول باستبدال اللقب الرسمي الخاص به من "الحبر الأعظم" إلى "الراعي الأعلى"، وبهذا الاسم وجهت الدعوات الرسمية لحضور حفل التنصيب. أما اسمه البابوي فهو أول اسم مركب في تاريخ البابوية، وهو جمع لاسمى سلفيه يوحنا الثالث والعشرون وبولس السادس، كذلك فهو أول من أضاف لقب "الأول" إلى اسمه، فى تاريخ السجلات البابوية.
 

يوحنا بولس الاول

ميلاد يوحنا بولس الاول

البابا يوحنا بولس الاول

بابا الفاتيكان يوحنا بولس الاول

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