القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو قبل بيعها فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو قبل بيعها على عملائه فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط م.ا.ه" 24 سنة عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وضبط بحوزة المتهم" 10 كيلو و 500 جرام بانجو، 3100 جنيه، هاتف محمول" وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.