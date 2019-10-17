العمانيون المقيون فى مصر وخارج عمان يصوتون فى انتخابات "الشورى" السبت القادم

كتب مصطفى عنبر

يبدأ يوم، السبت ، 19 اكتوبر المقبل، تصويت العمانيون المقيمون فى الخارج ومن بينهم مصر، فى انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى العمانى.

ويشارك العمانيون المقيمون في مصر، فى التصويت فى الانتخابات وفقا لآليات التصويت عن بعد ، باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.

ويتضمن تطبيق التصويت عن بُعد، 10 خطوات ضمن عدد من الإجراءات وأهمها تأكيد أن المستخدم عماني الجنسية، ومقيد بالسجل الانتخابي. وأيضاً يقوم شخصياً بالتصويت وليس عبر شخص آخر، ولا تتاح هذه الخدمة للمتواجدين داخل السلطنة، وتستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية فى سلطنة عمان، أن التصويت عن بعد متاح للناخبين الموجودين خارج السلطنة يوم السبت 19 أكتوبر في مختلف دول العالم ، وكذلك لأعضاء اللجان العاملة في انتخابات أعضاء المجلس ، ومن يُستعان بهم في العملية الانتخابية .

وفى 27 أكتوبر المقبل، تجرى الانتخابات في جميع ولايات ومحافظات السلطنة. فى ظل الحياد الحكومى التام بين جميع المرشحين. و تفاعل إيجابي كبير من كافة شرائح المجتمع

وتتميز لاانتخابات التشريعية العمانية هذا العام بأنها تشهد نقلة نوعية حيث تقرر استخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تجري لأول مرة بعد تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الاقتراع.

وأكدت اللجنة الرئيسية للانتخابات أن الجهاز الاليكتروني يكفل السرية تماما وهو صناعة عمانية بنسبة 100%. ويحمل الجهاز اسم «صوتك» ويعمل باللمس، ومحدد عليه إجراءات التصويت بشكل واضح.

وقالت وزارة الداخلية إن انتخابات الفترة التاسعة لن تشهد فتح أي مراكز اقتراع وتصويت في الخارج مثل ما تم في الانتخابات الماضية، حيث تقرر هذه المرة تطبيق التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.