الرئيس يلتقط صور تذكارية مع خريجى الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة

كتب سمير حسنى

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع خريجى الدفعة الأولى لكلية الطب القوات المسلحة.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كافة المحافل والوظائف الدولية.