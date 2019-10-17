الحكومة الأسبانية تعزز التواجد الأمنى فى برشلونة تحسبا لإضراب الجمعة

كتب: أحمد علوى

شددت الحكومة الاسبانية التواجد الأمنى فى برشلونة، تحسبا للإضراب المنتظر غدا الجمعة، ودفعت الداخلية الاسبانية تعزيزات من الشرطة.

وخرج أمس الأربعاء آلاف المحتجين في مسيرة على الطرق السريعة في خمس بلدات كاتالونية باتجاه برشلونة. ويعتزمون التجمع هناك الجمعة، ودعت النقابات إلى إضراب عام في نفس اليوم.

وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

يذكر أن تمت إصابة العشرات واعتقال اخرين خلال الليلتين الماضيتين والتى شهدت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كاتالونيا.