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الثروة الحيوانية بـ"البيطريين" تطالب بعدم إلزام الأطباء بدفع قيمة ما يتبقى من لقاحات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:13 م
الثروة الحيوانية بـ"البيطريين" تطالب بعدم إلزام الأطباء بدفع قيمة ما يتبقى من لقاحات الدكتور على سعد على
كتبت آية دعبس

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ناشد الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، فى بيان أصدرته النقابة، منذ قليل، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مخاطبة مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، بعدم إلزام الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بدفع قيمة ما يتبقى من لقاحات، حفاظا على الثروة الحيوانية.
 
وأوضح على فى البيان، أن لجنة الثروة الحيوانية تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بتعرض الأطباء البيطريين، على مستوى الجمهورية، لتهديدات بالمسائلة القانونية نتيجة عدم دفع قيمة اللقاحات المتبقية فى نهاية حملات التحصين، وغير منتهية الصلاحية.

نقابة البيطريين

لقاحات

تحصين

حملات التحصين

الثروة الحيوانية

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