التموين تطرح 35 طن لحوم وداوجن بمنافذ المجمعات يوميًا بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى حاليًا طرح من 15 إلى 20 طن لحوم مجمدة بجانب 15 طن دواجن فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى يوميا، إضافة إلى طرح لحوم طازجة وسلع غذائية بالمنافذ.



يأتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية نوعيات جديدة من منتجات الأسماك وذات أحجام مختلفة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك فى أطار توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.



وبدأت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة الغذائية بطرح سمك بلطى من منتجات المحيط الأطلنطى بسعر 29 جنيها للكيلو حجم السمكة الواحدة يتراوح من كيلو إلى 2 كيلو، فى الوقت الذى يباع المنتج نفسه فى الأسواق الأخرى بـ60 و65 جنيها، كما تطرح الشركة منتجات بورى بسعر 35 جنيها للكيلو بعدد سمكتين، أو 3 سمكات للكيلو.