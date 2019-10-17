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البيت الأبيض: ترامب يُعلق زيارة أردوغان لأمريكا فى انتظار نتائج محادثات أنقرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:24 م
البيت الأبيض: ترامب يُعلق زيارة أردوغان لأمريكا فى انتظار نتائج محادثات أنقرة ترامب وأردوغان
كتب محمد جمال

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علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعوته للرئيس التركى رجب طيب أردوغان لزيارة أمريكا فى انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

 

والتقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى بالرئيس رجب طيب أردوغان فى تركيا اليوم الخميس فى مهمة لإقناع أنقرة بوقف هجومها على المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا لكن مسؤولين أتراكا قالوا إن الهجوم سيستمر بغض النظر عن أى شيء.

 

وفجر الهجوم الذى بدأته تركيا قبل أسبوع أزمة إنسانية جديدة فى سوريا فى ظل نزوح 200 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلى تنظيم داعش فى سجون الأكراد بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب فى الداخل.


ترامب

أردوغان

تركيا

البيت الأبيض

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