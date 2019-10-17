البيئة تناقش مع النقل أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئى للموانيء

كتبت آية دعبس

عقدت الدكتورة وزيرة البيئة، اجتماعا، مع وزارة النقل لمناقشة نتائج تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالإجراءات البيئية للموانيء المصرية، وتم استعراض بيان اللجنة التي تم تشكيلها من وزاراتى البيئة والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وقامت بالمرور على 14 ميناء.

استعرضت وزيرة البيئة مخرجات اللجنة وتوصياتها حيث أكدت على ضرورة توافق الموانيء المصرية مع الإجراءات البيئية واستعداد الوزارة وجهازيها لتقديم الدعم الفني لإعداد خطط الإدارة البيئية بالموانيء.

وأشادت بما قامت به وزارة النقل من جهود لتلافي ملاحظات اللجنة كما أكدت على أن وزارة البيئة لا تألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم ووجهت بتشكيل مجموعة عمل من شأنها تقديم الدعم الفنى وعقد دورات تدريبية للكوادر العاملة بإدارات البيئة بالموانئ فى مجال الإدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية.