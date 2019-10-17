سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تناقش مع النقل أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئى للموانيء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:58 ص
البيئة تناقش مع النقل أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئى للموانيء موانئ - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الدكتورة وزيرة البيئة، اجتماعا، مع وزارة النقل لمناقشة نتائج تقييم ومراجعة الوضع البيئي للموانئ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالإجراءات البيئية للموانيء المصرية، وتم استعراض بيان اللجنة التي تم تشكيلها من وزاراتى البيئة والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وقامت بالمرور على 14 ميناء.
 
استعرضت وزيرة البيئة مخرجات اللجنة وتوصياتها حيث أكدت على ضرورة توافق الموانيء المصرية مع الإجراءات البيئية واستعداد الوزارة وجهازيها لتقديم الدعم الفني لإعداد خطط الإدارة البيئية بالموانيء.
 
وأشادت بما قامت به وزارة النقل من جهود لتلافي ملاحظات اللجنة كما أكدت على أن وزارة البيئة لا تألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم ووجهت بتشكيل مجموعة عمل من شأنها تقديم الدعم الفنى وعقد دورات تدريبية للكوادر العاملة بإدارات البيئة بالموانئ فى مجال الإدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية.
 
 

وزارة البيئة

الموانئ

تلوث الموانئ

التوافق البيئي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة