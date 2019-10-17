"الاستعلامات": مصر وأوغندا تربطهما اتفاقيات تعاون بختلف المجالات

كتب محمد السيد

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات ، أن هناك تعدد فى مجالات و فرص التعاون الاقتصادى بين مصر وأوغندا ،مضيفة أن أهم جوانبها تتمثل فى مجال التعاون الإنمائى و التدريب و بناء القدرات خاصة من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا الذى أنشئ عام 1980 و الذى قام بنشاط كبير فى مجال التعاون بين مصر و أغندا على مدى نحو 34 عاما .

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات فى دوريتها التى جاءت بعنوان " مصر و أوغندا "، أنه حلت محله بعد ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، التى تم انشاؤها فى الأول من يوليو 2014 بعد دمج الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولوث و الدول الإسلامية و المستقلة حديثا فى هيئة جديدة تتولى تقديم الدعم الفنى و المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية و تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل .

وأشارت هيئة الاستعلامات الى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعد أحد أهم الأدوات الفعالة لتدعيم العلاقات مع أوغندا لما تنظمه من تعاون فى مختلف المجالات خاصة مجالات التدريب و إيفاد الخبراء و بناء القدرات فى مجالات عديدة .

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أنه تربط بين مصر و أوغندا العديد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات ، متابعة :" وكانت أحدث هذه الاتفاقات ما تم توقيعه خلال زيارة الرئيس موسيفينى لمصر فى مايو عام 2018 حيث شهد مع الرئيس السيسى توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية البيان الختامى للجنة المشتركة بين مصر و أوغندا و اتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد لتنفيذ محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفولتية بأوغندا .