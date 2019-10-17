الرئيسية أخبار عربية الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا تدعو "لممر آمن" لإجلاء المدنيين من بلدة حدودية الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:38 م العدوان التركى على سوريا (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء دعت الإدارة الكردية فى شمال شرق سوريا، لفتح "ممر أمن" بهدف إجلاء القتلى والجرحى من المدنيين من بلدة رأس العين التى توغلت فيها جيش الإحتلال التركى. وقالت فى بيان، إن السكان محاصرون فى البلدة الحدودية، ودعت قوى أجنبية بينها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وروسيا للتدخل لإخراجهم. سوريا الاكراد العدوان التركى ممر امن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بشار الأسد: نتعهد بمواجهة العدوان التركى الإجرامى فى أى منطقة سورية الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:30 م العدوان التركى يجبر 300 ألف مدنى سورى على الفرار وتحول المدارس لمأوى للنازحين الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:35 م استمرار غارات العدوان التركي والفصائل الموالية على رأس العين الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:35 م بنس يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان بشأن العدوان التركي على سوريا الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:30 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020 المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟ مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول المزيد من Trending Plus
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