الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا تدعو "لممر آمن" لإجلاء المدنيين من بلدة حدودية

(رويترز)

دعت الإدارة الكردية فى شمال شرق سوريا، لفتح "ممر أمن" بهدف إجلاء القتلى والجرحى من المدنيين من بلدة رأس العين التى توغلت فيها جيش الإحتلال التركى.

وقالت فى بيان، إن السكان محاصرون فى البلدة الحدودية، ودعت قوى أجنبية بينها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وروسيا للتدخل لإخراجهم.