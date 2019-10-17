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الأمن الغذائى وتغير المناخ و الذكاء الاصطناعى على أجندة منتدى شباب العالم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص
الأمن الغذائى وتغير المناخ و الذكاء الاصطناعى على أجندة منتدى شباب العالم إحدى حملات التسويق لمنتدى شباب العالم- أرشيفية
كتب محمد الجالى

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تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وشكّلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذى يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

 

ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع و التنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة و الملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى و تغير المناخ و الذكاء الاصطناعى.

 

ويأتى اهتمام المنتدى بالأمن الغذائى لمناقشة فرص العمل الدولى المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء الى جانب الوقاية من كافة أشكال سوء التغذية و ذلك فى إطار ما اشتملت عليه أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .

 

وفى إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائى يوجد محور خاص بالبعد البيئى فى جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم فى السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية و اجتماعية لاسيما فى ظل الظواهر المناخية الخطيرة كالاحتباس الحرارى وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

 

وفى ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة و المتطورة فإن منتدى شباب العالم 2019 يخصص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تطبيقات الـ  Block chain ، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية و كافة المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها فى غطار تفاعلى ومن منظور شبابى ومعاصر.

 

ولا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمى و خاصة المراة و دورها فى المجتمع فى عصر التكنولوجيا الرقمية وتحديات الإبداع والفن والسينما فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

 

وكان المنتدى فى نسختيه الأولى 2017 والثانية 2018 قد شكل محفلا ثريا يعبر عن أراء الشباب وأفكارهم وخرجت نقاشاتهم فيه بتوصيات ومبادرات ذات تأثير قوى ومهم.

 

وتم فتح باب التسجيل لحضور المنتدى هذا العام يوم 2 سبتمبر 2019 وسينتهى يوم 10 نوفمبر2019 عبر الموقع الالكترونى https://wyfegypt.com


السيسي

منتدي شباب العالم

شرم الشيخ

اجندة منتدي شباب العالم

الذكاء الاصطناعي

الامن الغذائي

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