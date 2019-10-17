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الأمم المتحدة: 1174 قتيلا بسبب النزاع بأفغانستان خلال الشهر الماضى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:35 م
الأمم المتحدة: 1174 قتيلا بسبب النزاع بأفغانستان خلال الشهر الماضى أفغانستان
أ ش أ

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كشفت الأمم المتحدة ، اليوم الخميس، عن مقتل 1174 مدنيا بسبب النزاع المستمر فى أفغانستان خلال الشهر الماضى.

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان فى بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان فيونا فريز - فى التقرير الذى أوردته قناة "فرانس 24" - "إن تأثير النزاع فى أفغانستان على المدنيين فظيع، حيث قتل 1174 شخصا وأصيبت 3139 آخرون منذ الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر الماضى بزيادة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".


وحملت الأمم المتحدة القسم الأكبر من المسؤولية فى ارتفاع عدد القتلى والجرحى إلى "عناصر معادية للحكومة" مثل حركة طالبان المسلحة، التى تشن تمردا داميا فى أفغانستان منذ أكثر من 18 عاما.


ورصد التقرير أيضا تعرض الأفغان لمستويات مفرطة من أعمال العنف لسنوات عدة رغم وعود من جميع الأطراف بمنع وتخفيف الأذى عن المدنيين.


يذكر أن الأمم المتحدة سجلت 8239 قتيلا وجريحا مدنيا فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 .. وهم 2563 قتيلا و5676 جريحا، غالبيتهم قتلوا أو جرحوا فى هجمات انتحارية او انفجار عبوات ناسفة.. وقالت بعثة المساعدة الدولية فى أفغانستان إن نحو 41% من هؤلاء من النساء والأطفال.


أفغانستان

الأمم المتحدة

طالبان

الجيش الأفغانى

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