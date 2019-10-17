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اتحاد الكرة ببلجيكا يحقق فى أداء ناشئين التحية العسكرية للجيش التركى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:44 م
اتحاد الكرة ببلجيكا يحقق فى أداء ناشئين التحية العسكرية للجيش التركى اطفال تركيا يؤدون التحية العسكرية
إيمان حنا

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فتح الاتحاد البلجيكى التحقيق ضد نادى فى بلجيكا استغل لاعبين فى عمر ال9 سنوات ضمن فريق الناشئين بنادى توركسا فى بلجيكا حيث أدى هؤلاء الأطفال التحية العسكرية للجيش التركى، وفق صحيفة ينى جازيت التركية.

 

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وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة البلجيكي فتح تحقيقا فيما يتعلق بقيام ناشئين بنادى توركسا البلجيكى بفريق الناشئين بأداء التحية العسكرية للجيش التركى.

 

وقام النادى بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب معها "ان هذه هدية لجنودنا، نحن أناس جادون، ونريد أن نقدم لجنودنا الكثير من الهدايا، ونريد أن نضحى بأرواحنا من أجل وجود الأمة التركية في البرد والمطر، وهذه ليست مزحه".

 

وقال المدرب مارك فان بخصوص الواقعة: "لا يمكنهم استخدام الوضع السياسى السورى.. وهذا يتناقض مع قيمنا وابعادنا للرياضة عن السياسة".

 


تركيا

اردوغان

اطفال تركيا

الجيش التركى

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