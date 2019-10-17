"إكسترا نيوز": فاينانشال تايمز تؤكد انهيار الاقتصاد التركي

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أكدت أن تركيا تمتنع عن تبادل عملية الليرة في سوق العملات فى مؤشر جديد على انهيار العملات المحلية فى تركيا.

#مال_وأعمال | انهيار الاقتصاد التركي..فاينانشال تايمز: تركيا تمتنع عن تبادل عملية الليرة في سوق العملات#eXtranews pic.twitter.com/VYlXEZC4Wj — eXtra news (@Extranewstv) ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

وقالت القناة، إن الصحيفة الأمركيية نقلت عن محللين اقتصاديين قولهم إن القرار بمثابة تدبير صارم يعكس قلقا متصاعدا داخل المؤسسات التركية من تأثير الاضطرابات الراهنة على الليرة والقطاع المالى والاقتصادى .