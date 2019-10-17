إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية لوجود عامل واحد فقط فيهم

القليوبية - فريق المحافظات

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة متابعة مسائية لمتابعة انضباط العاملين بمراكز الشباب خلال الفترة المسائية في إطار تعليمات وزير الشباب والرياضة ، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والسعي لتفعيل دور المراكز في تقديم خدمات أفضل للشباب .

تشكلت لجنة المتابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين وشملت المتابعة مراكز شباب كفر الشموت ، والشموت ، وكفر فرسيس ، وكفر العرب التابعة لادارة شباب بنها والتي وجدت جميعها مفتوحة في غياب العاملين ولا يوجد بكل مركز سوى عامل بقرار مجلس إدارة.