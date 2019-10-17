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إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية لوجود عامل واحد فقط فيهم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:43 ص
إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية لوجود عامل واحد فقط فيهم الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة متابعة مسائية لمتابعة انضباط العاملين بمراكز الشباب خلال الفترة المسائية في إطار تعليمات وزير الشباب والرياضة ، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والسعي لتفعيل دور المراكز في تقديم خدمات أفضل للشباب . 

تشكلت لجنة المتابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين وشملت المتابعة مراكز شباب كفر الشموت ، والشموت  ، وكفر  فرسيس ،  وكفر العرب التابعة لادارة شباب بنها والتي وجدت جميعها مفتوحة في غياب العاملين ولا يوجد بكل مركز سوى عامل بقرار مجلس إدارة. 

كما شملت المتابعة مركز شباب فرسيس التابع لادارة شباب بنها والذي  وجد مغلقا ، وأمر "الصبروط" بإحالة العاملين بالخمس مراكز  للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وإحالة المخالفين للتحقيق حيث تهدف المتابعه الى تحقيق مزيدا من الانضباط داخل المراكز وتقديم خدمات أفضل للشباب للشباب .
 

 


الشباب والرياضة

القليوبية

مراكز شباب

وزاره الشباب

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