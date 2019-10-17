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أمن القاهرة يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع وميادين العاصمة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:28 م
أمن القاهرة يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع وميادين العاصمة حملة امنية لرفع الاشغالات فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، العديد من الحملات الإنضباطية بكافة محاور وميادين العاصمة، بهدف فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهي بدون ترخيص. 
 
وقامت المديرية بشن عدة حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمراراً للحملات المتتابعة التى تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه. 
 
وأستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة، قطاع الشرق عين شمس، قطاع القاهرة الجديدة بدر، قطاع الغرب السيدة زينب - عابدين، قطاع الشمال الساحل – الويلي، قطاع الجنوب حلوان، وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج فى مجال المرافق ( 290 إزالة إدارية – 60 محاضر إشغال طريق - 6 محاضر تلوث بيئة – 13 محاضر بائع متجول – 3 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة – دراجة بخارية –  5 إزالة أكشاك – 3 توك توك – سيارة متروكة – 2 إستكمال تنفيذ قرارات إزالة ). 
 
كما ضبطت الحملات في مجال المرور ( 14 طمس اللوحات – 63 الانتظار في الممنوع – 48 تعطيل حركة المرور - 4 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 144 مخالفة شروط التراخيص – 12 بدون قيادة – 17 بدون تسيير – 109 انبعاث دخان – 75 أمن ومتانة -  12 دراجات نارية – 9حجز توك توك - 10 حجز مركبات     -   2005مخالفات الكلابش – 3738 نموذج 125- 43 تصالح ). 
 
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (1)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (1)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (2)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (2)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (3)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (3)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (4)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (4)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (5)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (5)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (6)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (6)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (7)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (7)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (8)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (8)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (9)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (9)

حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (10)
حملة أمنية لرفع الاشغالات فى القاهرة (10)

 


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