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وفد من الصحة يستمع لمطالب ومقترحات النواب للنهوض بالمنظومة الصحية بالأقصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:34 ص
وفد من الصحة يستمع لمطالب ومقترحات النواب للنهوض بالمنظومة الصحية بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
كتب ــ وليد عبد السلام

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التقى وفد من وزارة الصحة  والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، وذلك بمستشفى الأقصر الدولي، ضمن جولته التي تم إجراؤها لتفقد الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد استمع لمطالب ومقترحات النواب للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وأكد لهم أنه لا يدخر أي جهد في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، قائلة "أنا مع أي مطلب فيه صالح المريض".

وأضاف البيان أن الوفد استعرض خطة الوزارة لتطبيق التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وآليات التنفيذ، مشيرا إلى أن دور  النواب هام جداً في التعاون مع الوزارة لحث المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة، كما استعرض خطة تطوير المنشآت الطبية والتي تشمل 49  وحدة ومركزاً طبياً بالإضافة إلى 7 مستشفيات، منها مستشفي متخصص في جراحات القلب "العديسات"، وآخر متعدد التخصصات ليخدم أهالي جنوب الأقصر "إسنا"، ومستشفى البياضية سيتم تجهيزها لتصبح مستشفى متخصصاً في النساء والتوليد والأطفال.

وتابع الوفد جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في ملف تدريب الأطباء والفريق الطبي، حيث نجحت الوزارة في توقيع عدد من البروتوكولات التدريبية مع كبري الجامعات العالمية ومنها الكلية الملكية بإنجلترا، وجامعة هارفرد الأمريكية، لتدريب المدربين والعاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن التدريب الطبي المهني المستمر على رأس أولويات الوزارة بما سيكون له عظيم الأثر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أشار الوفد إلي إلحاق كافة الأطباء الخريجين بالزمالة المصرية بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية، فضلا عن تدريبهم فى كبري الجامعات العالمية، مؤكدا أن نظام الرواتب والحوافز العادل الذي تم تطبيقه للعاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، سيتم تعميمه على باقي زملائهم بمديرية الصحة داخل المحافظة الواحدة، حال تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وتابع : المبادارت الصحية الرئاسية التى نفذتها الوزارة والتى نجحت من خلالها فى عودة ثقة المواطن بالخدمات الصحية التى تقدمها له الدولة، لافتا  إلي حصول مصر على إشادات دولية عديدة خلال تنفيذ تلك المبادرات.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بخطة الوزارة الطموحة لتلبية مطالب المواطن في الحصول علي خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة الوزارة للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

 

 


الصحة

التأمين الصحى

الاقصر

التامين الصحى الشامل

منظومة التامين الجديدة

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