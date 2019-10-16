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وزير عراقي سابق: الاقتحام العسكرى التركي لسوريا "تطور خطير" على المنطقة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:03 ص
وزير عراقي سابق: الاقتحام العسكرى التركي لسوريا "تطور خطير" على المنطقة هوشيار زيبارى
أ ش أ

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اعتبر وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، الاقتحام العسكري التركي لشمال شرقي سوريا "تطورا خطيرا"، ليس على الوضع في سوريا ولكن على عموم المنطقة.

وحذر زيباري، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء أمس، الثلاثاء، من تنفيذ القوات التركية عمليات تطهير عرقي في شرق الفرات خلال العملية العسكرية التي تشنها ضد المقاتلين الأكراد.

وقال: "هناك خشية كبيرة من عمليات تطهير عرقي وأيضًا قتل للمواطنين الأبرياء نتيجة عمليات القصف الجوي والمدفعي".

ولفت زيباري إلى أنه وفق التجارب السابقة "فمتى دخلت القوات التركية منطقة، فلن تتركها بهذه السهولة"، متوقعا أن يؤدي العدوان التركي "إلى تهجير جماعي للسكان واستبداله بسكان آخرين".

 

 


العراق

سوريا

تركيا

العدوان التركى

هوشيار زيبارى

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