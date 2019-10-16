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وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة إلى جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:06 م
وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة إلى جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

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يُجرى وزير الخارجية الصينى "وانج يى" زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا فى الفترة بين 17 و23 أكتوبر الجاري، يعقبها زيارة إلى فرنسا وسويسرا.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن وانغ سيلتقى خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا بالرئيس "سيريل رامابوزا"، ويجرى محادثات مع نظيره الجنوب أفريقي.
 
وأضاف شوانغ، أن الهدف من الزيارة هو دفع تنفيذ الإجماع الذى توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة فى إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المنصات متعددة الأطراف مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة، ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وجنوب أفريقيا إلى مستوى جديد.
 
وأشار شوانغ، إلى أن وزير الخارجية الصينى سيتوجه كذلك إلى فرنسا للمشاركة فى الاجتماع الخامس الرفيع المستوى لآلية التبادل الإنسانى بين الصين وفرنسا، وكذلك إلى سويسرا لتمثيل الصين فى الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجى على مستوى وزراء الخارجية.
 

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