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وزراء كويتيون يعبرون عن فرحتهم بعودة أمير البلاد بخير بعد رحلة علاج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:18 م
وزراء كويتيون يعبرون عن فرحتهم بعودة أمير البلاد بخير بعد رحلة علاج عودة أمير الكويت لبلاده
كتب أحمد علوى

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قال وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، إن الكويت تعيش فرحة كبرى بعودة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.

وأضاف الروضان، أن الفرحة الجماعية التى يعيشها الكويتيون والمقيمون على أرض هذه البلاد الطيبة، تعكس مكانته فى قلوب الجميع

ومن جهته، أعرب وزير التربية، والتعليم العالي، والرئيس الأعلى للجامعة، حامد العازمي، عن بالغ سعادته بعودة الشيخ صباح الأحمد إلى ارض الوطن سالما معافى.

وقال إنه منذ "استقبالنا لخبر العودة ومشاعر الفرحة والبهجة تغمر الشعب الكويتى والتى تعكس أواصر المحبة والارتباط مع والدنا وقائد مسيرتنا".

وبدوره، هنأ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية، فهد الشعلة، الشيخ صباح الأحمد ، بمناسبة عودة سموه سالماً للبلاد بعد استكمال فحوصات طبية.

وقال الشعلة، إن عودة الشيخ صباح الأحمد ، وسام فرح اعتلى وجوه كل الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

كما أعرب وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د.فهد العفاسي، عن سعادته بمناسبة عودة أمير البلاد سالماً.

وقال العفاسي، إن ما يشعر به الجميع من فرحة غامرة بمناسبة عودة الشيخ صباح الأحمد، يعد تأكيدا على العلاقة الوثيقة التى تربط ابناء الشعب بقائدهم.

وأوضح أن الأيادى البيضاء لصاحب السمو، امتدت إلى العالم أجمع لتترك بصماتها المعطاءة واضحة المعالم فى كافة النواحى والمجالات، لترسخ بذلك مكانة الكويت، نموذجا فى التنمية والتقدم الاقتصادى والاجتماعي.

 

 


الكويت

عودة امير الكويت

الشيخ صباح الاحمد

اخبار العالم

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