مقتل وإصابة 11 باكستانيا فى إطلاق نار بإقليم كشمير

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مقتل 3 مدنيين باكستانيين، وإصابة 8 آخرين، اليوم الأربعاء؛ إثر إطلاق نار من جانب القوات الهندية فى الشطر الباكستانى من إقليم كشمير.

وذكرت الخارجية الباكستانية، فى بيان نشرته على موقعها الرسمى، اليوم، أن القوات الهندية أطلقت النار تجاه الشطر الباكستانى من إقليم (كشمير) ما أسفر عن سقوط الضحايا.موضحة أنها استدعت نائب السفير الهندى جوراف أهلواليا للتعبير عن احتجاجها بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار.

ولم يرد أى تعليق فورى من جانب الهند على هذا الأمر.

يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستانى باسم (آزاد جامو وكشمير).