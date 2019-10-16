مطارات أبوظبى تعلن الفائز بجائزة المليون درهم فى ختام حملتها

محمد عبد المجيد

أعلنت مطارات أبوظبى، عن الفائز بجائزة المليون درهم، وذلك فى ختام حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبى الدولى"، والتى استمرت خلال الفترة من يونيو ولغاية أغسطس 2019.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، قام برايان تومبسون الرئيس التنفيذى لمطارات أبوظبى، بتسليم الشيك إلى "أفصل شيمبان" الفائز بالجائزة خلال الفعالية التى نظمتها مطارات أبوظبى فى مطار أبوظبى الدولى، وجاء ذلك بعد الانتهاء من تسجيل أسماء كافة المسافرين عبر المطار خلال فترة الحملة، فى إطار حرص مطارات أبوظبى على توفير تجربة متميزة ولا تنسى للمسافرين عبر مرافقها.

وبهذا الصدد، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذى لمطارات أبوظبى "نحرص فى مطارات أبوظبى على توفير تجربة سفر متميزة وممتعة للمسافرين عبر مطاراتنا، إلى جانب الكثير من العروض والجوائز، ويسرنا اليوم المساهمة فى تغيير حياة أحد المسافرين عبر مطاراتنا بعد فوزه بجائزة المليون درهم، ونتمنى الحظ الأوفر للمسافرين الآخرين".

وأضاف تومبسون، "إننا فخورون بالنجاح الذى حققناه من خلال حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبى الدولى"، والتى شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل المسافرين، فقد ركزنا من خلال الحملة على تسليط الضوء على مزايا المطار، والذى يعتبر من أفضل المطارات التى توفر أرقى مستويات الراحة والسهولة فى السفر على مستوى دولة الإمارات، والتى تتضمن سرعة إنجاز إجراءات تسجيل الدخول والإجراءات الأمنية والجوازات، وتوفير خيارات النقل المجانية، إلى جانب العديد من العروض والجوائز المتميزة، ونحن نتطلع اليوم لتوفير عروض مجزية خلال موسم السفر والعطلات الشتوية والأعياد المجيدة، بما ينسجم مع رؤيتنا بأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم".

من جهته، قال شيمبان الفائز بالجائزة، "عندما شاركت فى عروض السحب التى قدمها مطار أبوظبى الدولى لم أكن أتوقع الفوز فى الجائزة الكبرى خاصة، وأن هناك مئات الآلاف من المسافرين الذين شاركوا فى السحب، ولم أتوقع أن السفر عبر مطار أبوظبى الدولى كفيل بتغيير حياتى بهذا الشكل، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمطارات أبوظبى التى توفر دائما للمسافرين خدمات متميزة ونخبة من العروض القيمة التى تجعل من مطاراتها وجهة مفضلة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات."