سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

مطارات أبوظبى تعلن الفائز بجائزة المليون درهم فى ختام حملتها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:00 ص
مطارات أبوظبى تعلن الفائز بجائزة المليون درهم فى ختام حملتها الفائز بجائزة مطار أبوظبى
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مطارات أبوظبى، عن الفائز بجائزة المليون درهم، وذلك فى ختام حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبى الدولى"، والتى استمرت خلال الفترة من يونيو ولغاية أغسطس 2019.
 
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، قام برايان تومبسون الرئيس التنفيذى لمطارات أبوظبى، بتسليم الشيك إلى "أفصل شيمبان" الفائز بالجائزة خلال الفعالية التى نظمتها مطارات أبوظبى فى مطار أبوظبى الدولى، وجاء ذلك بعد الانتهاء من تسجيل أسماء كافة المسافرين عبر المطار خلال فترة الحملة، فى إطار حرص مطارات أبوظبى على توفير تجربة متميزة ولا تنسى للمسافرين عبر مرافقها.
 
وبهذا الصدد، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذى لمطارات أبوظبى "نحرص فى مطارات أبوظبى على توفير تجربة سفر متميزة وممتعة للمسافرين عبر مطاراتنا، إلى جانب الكثير من العروض والجوائز، ويسرنا اليوم المساهمة فى تغيير حياة أحد المسافرين عبر مطاراتنا بعد فوزه بجائزة المليون درهم، ونتمنى الحظ الأوفر للمسافرين الآخرين".
 
وأضاف تومبسون، "إننا فخورون بالنجاح الذى حققناه من خلال حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبى الدولى"، والتى شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل المسافرين، فقد ركزنا من خلال الحملة على تسليط الضوء على مزايا المطار، والذى يعتبر من أفضل المطارات التى توفر أرقى مستويات الراحة والسهولة فى السفر على مستوى دولة الإمارات، والتى تتضمن سرعة إنجاز إجراءات تسجيل الدخول والإجراءات الأمنية والجوازات، وتوفير خيارات النقل المجانية، إلى جانب العديد من العروض والجوائز المتميزة، ونحن نتطلع اليوم لتوفير عروض مجزية خلال  موسم السفر والعطلات الشتوية والأعياد المجيدة، بما ينسجم مع رؤيتنا بأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم".
 
من جهته، قال شيمبان الفائز بالجائزة، "عندما شاركت فى عروض السحب التى قدمها مطار أبوظبى الدولى لم أكن أتوقع الفوز فى الجائزة الكبرى خاصة، وأن هناك مئات الآلاف من المسافرين الذين شاركوا فى السحب، ولم أتوقع أن السفر عبر مطار أبوظبى الدولى كفيل بتغيير حياتى بهذا الشكل، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمطارات أبوظبى التى توفر دائما للمسافرين خدمات متميزة ونخبة من العروض القيمة التى تجعل من مطاراتها وجهة مفضلة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات."
 

الامارات

ابوظبى

مطارات ابوظبى

جائزه المليون درهم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة