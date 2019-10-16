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مسئول بالديوان الملكى السعودى يلتقى مدير التخطيط والتنمية بوزارة الخارجية الفنلندية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:33 م
مسئول بالديوان الملكى السعودى يلتقى مدير التخطيط والتنمية بوزارة الخارجية الفنلندية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة
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استعرض المستشار بالديوان الملكى السعودى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع مدير عام إدارة التخطيط والتنمية بوزارة الخارجية الفنلندية ساتو سانتالا، الجهود الإنسانية للمملكة بوجه عام وما قُدم لليمن بوجه خاص، حيث تناول معاليه المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج بلادهم.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التحديات التى تواجه العمل الإنسانى خاصة فى اليمن، مؤكدا أنها لم تشكل عائقا أمام المركز فى إيصال مساعداته وتقديمها للمحتاجين دون تحيز، إذ يدعم المركز المستشفيات التى تقع فى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ومنها مستشفى السلام فى صعدة والمستشفى السعودى فى حجة.
 
وأشار الدكتور الربيعة، إلى المشاريع النوعية التى ينفذها المركز مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام، ومراكز الاطراف الصناعية، وإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، فضلاً عن البرامج الطبية التطوعية التى ينفذها المركز فى العديد من الدول.
 
كما ناقشا الجانبان خلال اللقاء فتح آفاق التعاون بين المركز وفنلندا فيما يخص الشؤون الإنسانية والإغاثية ودعمها.
 
وأثنى المسئول الفنلندى على الأعمال الإنسانية التى قدمها المركز للمحتاجين حول العالم التى أسـهمت بشــكل كبير فى تخفيف معاناتهم.
 

السعوديه

الديوان الملكى السعودى

الخارجيه الفنلنديه

فنلندا

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