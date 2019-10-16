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محمد بن راشد يرحب بعودة أمير الكويت صباح الاحمد من رحلة علاجه: "قرت عيوننا حفظك الله"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:17 م
محمد بن راشد يرحب بعودة أمير الكويت صباح الاحمد من رحلة علاجه: "قرت عيوننا حفظك الله" محمد بن راشد
كتبت مريم بدر الدين

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رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، إلى وطنه بعد رحلة علاجية ناجحة.

 

 

وكتب بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" :"قرت عيوننا.. وقرت عيون أهل الكويت.. بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه.. حفظك الله لبلدك وشعبك.. وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الإنسانية ".

 

كان الشيخ صباح الأحمد الصباح قد عاد إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة ، بعد أن استكمل الفحوصات الطبیة التي تكللت نتائجھا بالنجاح .

 

 


محمد بن راشد

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دبي

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أمير الكويت صباح الاحمد

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