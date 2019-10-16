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محافظة أسوان تسلم شهادات التدريب على التسويق الرقمى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:14 م
محافظة أسوان تسلم شهادات التدريب على التسويق الرقمى جانب من تسليم الجوائز
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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سلمت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، شهادات إتمام الدورة التدريبية للتسويق الرقمى باستخدام وسائل التواصل المجتمعى، ضمن أنشطة عمل مبادرة " قدوة- تك " لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وذلك لرائدات الأعمال الحرفيات بالمحافظة.

أكد إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز المشروعات، بأن الدورة التدريبية تأتى كمبادرة من وزارة الاتصالات لدعم التسويق الإلكترونى، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجارى لـ25 سيدة من السيدات الحرفيات أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية متناهية الصغر بالمحافظة، للتدريب على مهارات التسويق الرقمى باستخدام منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بالتعاون بين كل من مشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات  وإدارة المعرض الإلكترونى بالجهاز، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة البريد المصرى.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو تأهيل السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهن إليكترونياً، مع السعى للتحديث والتطوير العالمى للمنتجات سواء فى التصميم أو التلوين لتكون ذات رؤية مبهرة على أن يراعى فيها الحفاظ على التراث والشكل النوبى الأصيل الذى تتميز به المنتجات الأسوانية والتى تأتى ضمن 146 صناعة يدوية متمركزة في مختلف محافظات الجمهورية.

حضر فاعليات تسليم الشهادات، هالة حازم، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسوان، وإبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان، ووفد وزارة الاتصالات الذى ضم: أميرة عرفة، مسئول مشروع تمكين المرأة، ومحمد عزيز مدير إدارة التدريب، والدكتور وليد الأتربى، مدرب التسويق الرقمى، بجانب مديرى التعاون ووحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة.

 


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اسوان

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