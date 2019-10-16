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"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:06 ص
"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك خلافات أسرية- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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الخلافات الزوجية صداع لا ينتهى، وبعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود يؤدى إلى الإنفصال، لتلجأ الزوجة للبحث عن حقوقها وحقوق أطفالها.

بعد الانفصال يحق للزوجة الحصول على نفقات أبنائها، وبناء عليه تجرى تحريات حول دخل الزوج.

يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانوني، إن التحرى فى قضايا الأسرة نوعين، الأول هو تحرى عن تحديد الدخل، والنوع التانى تحرى عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه.

وتابع "محمد"، التحرى عن دخل الزوج يكون فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج ومافى حكمها ويتم بطريقتين، الأول إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهاده بمفردات المرتب، وقتها يطلب من القاضى التصريح باستخراج شهاده بمفردات المرتب.

ويضيف "محمد"، إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس له دخل ثابت وقتها تجرى التحريات عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله، أما إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت ولديه  مصدر دخل أخر، وقتها تطلب شهادة مفردات المرتب، وتجرى تحريات عن عمله الحر.


طلاق

خلافات زوجية

تحريات الأمن

الجيزة

اليوم السابع بلس

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