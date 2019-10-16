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لصوص السيارات بالسلام يعترفون: سرقنا 5 مركبات بالمفتاح المصطنع

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:00 ص
لصوص السيارات بالسلام يعترفون: سرقنا 5 مركبات بالمفتاح المصطنع سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالسلام.

واعترف المتهمون أمام النيابة، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات، مؤكدين أنهم نفذوا 5 جرائم سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، والتغافل، وقاموا ببيع السيارات وتوزيع عائدها على أفراد العصابة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفى الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها.

وبالكشف الفنى على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"، 24 سائق، باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر / قليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان فى سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلاً من "حمادة. س"، 36 سنة، عاطل، ( مسجل خطر )، و"أحمد.م"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان "سرقة متنوعة"، حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما "سلاح ناري" بندقية خرطوش، 6 طلقات من ذات العيار "، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، طبنجة صوت عيار 9 مم، سلاح أبيض " خنجر "، 2 قناع أسود، هاتف محمول"، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.


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