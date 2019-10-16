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لصوص الجيزة يعترفون: نستهدف السيارات أسفل العقارات بالأحياء الهادئة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 ص
لصوص الجيزة يعترفون: نستهدف السيارات أسفل العقارات بالأحياء الهادئة سرقة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة عدد من السيارات بالجيزة، عن أسلوب ارتكابهم السرقات، حيث ذكروا أنهم يستخدمون المفاتيح المصطنعة فى فتح السيارات.

وأضافوا أنهم يستهدفون السيارات المركونة أسفل العقارات بالأحياء الهادئة التى تقل بها حركة المارة، خاصة بمدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى ارتكابهم عدة وقائع برأس البر.

وذكر المتهمون أنهم يبيعون السيارات المسروقة لـ4 أشخاص، أرشدوا عن هويتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط 8 سيارات مبلغ بسرقتها.

 أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات من الطريق العام، بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (أول وثان الشيخ زايد، ثان أكتوبر، رأس البر ) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم، وإعداد بعض الأكمنة بأماكن ترددهم أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الاسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للسيارات المستولى عليها لدى 4 عملاء سيئ النية، وأمكن ضبطهم والمسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


سرقة سيارة

سرقة السيارات

تشكيل عصابى

أمن الجيزة

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