لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

كتب محمود حسين

قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس خلال الفترة المقبلة إعداد تشريع جديد ينظم عمل معامل التحاليل الطبية، لافتا إلى أن هذا القانون ضمن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

وأضاف "المشد"، لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد الخاص بالتحاليل الطبية يستهدف ضبط عمل هذه المعامل وتشديد الرقابة عليها لضمان عدم وجود أى مخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا مواجهة حالة الفوضى فى عمل معامل التحاليل الطبية لتكون تحت الرقابة، كما أنه يجب أن يكون العاملون فيها من الأطباء والمتخصصين.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة محال إليها مشروع قانون لتنظيم شئون معامل التحاليل الطبية مقدم من بعض النواب، وإذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد سيتم مناقشة المشروعين جنبا إلى جنب، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الهدف المنشود وهو المصلحة العامة للوطن والمواطن.