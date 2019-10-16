سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:30 ص
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟ عداد كهرباء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجربة جديدة تطبقها وزارة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء، للقضاء على مشاكل القراءات وشكاوى عملائها من أخطاء قراءة العداد والتى تضاعف أحيانا قيمة فواتير الاستهلاك.

ويتلخص حل مشكلة القراءات فى إلزام كشاف النور بالذهاب للوحدات السكنية ورؤية القراءة الصحيحة للعداد وتدوينها لدى الشركة، ليتم محاسبة المواطن على استهلاكه الحقيقى وليس الوهمى الذى يسجله بعض العاملين فى الشركات دون رؤية العداد.

ورصد اليوم السابع التجربة الجديدة التى أثبتت نجاحها بعد تشغيلها تجريبيا وهى برنامج القراءة الموحد والذى يضبط عملية القراءة ويمنع التلاعب بها، حيث أتاحت الشركة برنامج يتم تحميله على هواتف قراء العدادات العاملين بالشركات، وهذا البرنامج به كافة البيانات الخاصة بالمشتركين، ويتم قراءة العداد من خلال التقاط صورة بكاميرا الهاتف ليتم ارفاقها مع القراءة، ويتم تحميلها الي الشبكة مباشرة

وقال أحد العاملين فى قراءة العدادات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن البرنامج الجديد حل مشاكل المشتركين المتعلقة بزيادة القراءات، ويجبر القراء على النزول لقراءة العدادات بشكل دورى، مشيرا الى ان البرنامج لا يحتاج لشبكة نت لكى يعمل ويتم تحديثه شهريا من الشركة، مؤكدا على نجاح التجربة فى حل المشاكل

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن برنامج القراءة الموحد يضمن دقة و صحة القراءات التى يتم محاسبة المستهلك عليها و سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك ، و سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قراءته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.


الكهرباء

القراءة الموحدة

قراءة عدادات الكهرباء

وزارة الكهرباء

مشاكل فواتير الكهرباء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة