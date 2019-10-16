كلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية تعقد ندوة عن الصحة النفسية وتعديل السلوك

المنوفية- محمود شاكر

نظمت اليوم كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ندوة توعوية ثقافية حول " الصحة النفسية والعادات الحياتية " ضمن فعاليات الاسبوع البيئي الكلية وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن الباجور عميد الكلية والدكتور أحمد الفيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان.

ناقشت الندوة مفهوم الصحة النفسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وتعني الحياة التي تتضمن الرفاهية والاستقلال والجدارة والكفاءة الذاتية بين الأجيال وإمكانات الفرد الفكرية والعاطفية، كما أكدت أن رفاهية الفرد تشمل القدرة على إدراك قدراتهم والتعامل مع ضغوط الحياة العادية والإنتاج ومساعدة المجتمع علي التكيف مع الغضب والتوتر دون التأثير علي المجتمع المحيط باعتبارها حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف معها والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في حل مشكلات مجتمعه المحلي هذا بالإضافة الي اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً.

وأكد متخصصون من وزارة الصحة والإسكان أن الشخص الذي يعاني من اضطراب في حالته الصحية والسلوكية يواجه مشاكل عديدة، لعل أبرزها الإجهاد والاكتئاب والقلق ومشاكل في علاقاته مع الآخرين وقد يعاني من الحزن والإدمان وقصور الانتباه وفرط الحركة وصعوبات في التعلم واضطراب المزاج واضطرابات نفسية أخرى مشيرا الي ان التوجه للمرشدين النفسيين والمعالجين ومدربي الحياة وعلماء النفس ومزاولي المهنة سيساعدون في إدارة المخاوف الصحية السلوكية عن طريق معالجتها بطرق مثل جلسات العلاج أو الاستشارة أو المداواة الميدانية مؤكدا أن العلاج النفسي أمر لا يقل أهمية عن العلاج البدني لما له من تأثير مباشر في الصحة العامة للشخص والمجتمع.

وعلي هامش الندوة تم إجراء استبيان حول الصحة النفسية والعادات الحياتية اليومية ضمن دراسة يقوم بها مجموعة من الباحثين علي 45000 طالب وطالبة من المدارس والجامعات بهدف الوصول لحل مشكلات المجتمع وتحسين سلوكياته وإيجاد حلول العنف المتفشي في المجتمع.

شارك في تنظيم الندوة مسؤولو رعاية الشباب بالكلية ياسر سعد غنيم، اسامه البلتاجي، سماح البرماوي، بهاء الصعيدي وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات وأعضاء الجهات الإداري بالكلية.