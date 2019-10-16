فيديو.. كذب أردوغان بشأن لقاء نائب ترامب يثير سخرية الشارع التركى

هههه رجب متخبط، طلع من 5 ساعات بعنجهية قال لن اقابل نائب الرئيس الأمريكي سأقابل ترامب عندما يأتي إلي هنا.. طلع وزير الخارجية الأمريكي بعدها علي فوكس نيوز بكل ثقة وقال نتوقع أن نقابل أردوغان.. بعدها رجب تراجع وقال لن التقي الوفد الامريكي كله سألتقي فقط ببنس وبومبيو #رجل بـ أمة 😁 pic.twitter.com/CcpZJLf8Oa— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 16, 2019
فيديو.. كذب أردوغان بشأن لقاء نائب ترامب يثير سخرية الشارع التركىالأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:45 م
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