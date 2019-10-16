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فيديو.. كذب أردوغان بشأن لقاء نائب ترامب يثير سخرية الشارع التركى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:45 م
فيديو.. كذب أردوغان بشأن لقاء نائب ترامب يثير سخرية الشارع التركى أردوغان
كتب أحمد عرفة

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نشرت منصات تابعة للمعارضة التركية مقطع فيديو يسخر من الرئيس التركى رجب طيب أروغان، خلال لقاءه بالمسؤولين الأمريكين بعد أن أعلن أنه لن يقابلهم خلال زيارتهم لتركيا.
 
وقالت المعارضة التركية عبر حسابها على تويتر: "رجب متخبط، طلع من 5 ساعات بعنجهية قال لن اقابل نائب الرئيس الأمريكي سأقابل ترامب عندما يأتى إلى هنا". 
 
وتابعت المعارضة التركية: "طلع وزير الخارجية الأمريكي بعدها على فوكس نيوز بكل ثقة وقال نتوقع أن نقابل أردوغان.. بعدها رجب تراجع وقال لن التقى الوفد الأمريكى كله سألتقي فقط ببنس - نائب الرئيس الأمريكى - وبومبيو وزير الخارجية الأمريكى".
 
 
 

اردوغان

تركيا

امريكا

بومبيو

العدوان التركى

سخرية من اردوغان

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