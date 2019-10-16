فيديو.. كذب أردوغان بشأن لقاء نائب ترامب يثير سخرية الشارع التركى

كتب أحمد عرفة

نشرت منصات تابعة للمعارضة التركية مقطع فيديو يسخر من الرئيس التركى رجب طيب أروغان، خلال لقاءه بالمسؤولين الأمريكين بعد أن أعلن أنه لن يقابلهم خلال زيارتهم لتركيا.

وقالت المعارضة التركية عبر حسابها على تويتر: "رجب متخبط، طلع من 5 ساعات بعنجهية قال لن اقابل نائب الرئيس الأمريكي سأقابل ترامب عندما يأتى إلى هنا".

هههه رجب متخبط، طلع من 5 ساعات بعنجهية قال لن اقابل نائب الرئيس الأمريكي سأقابل ترامب عندما يأتي إلي هنا.. طلع وزير الخارجية الأمريكي بعدها علي فوكس نيوز بكل ثقة وقال نتوقع أن نقابل أردوغان.. بعدها رجب تراجع وقال لن التقي الوفد الامريكي كله سألتقي فقط ببنس وبومبيو #رجل بـ أمة 😁 pic.twitter.com/CcpZJLf8Oa — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 16, 2019

وتابعت المعارضة التركية: "طلع وزير الخارجية الأمريكي بعدها على فوكس نيوز بكل ثقة وقال نتوقع أن نقابل أردوغان.. بعدها رجب تراجع وقال لن التقى الوفد الأمريكى كله سألتقي فقط ببنس - نائب الرئيس الأمريكى - وبومبيو وزير الخارجية الأمريكى".