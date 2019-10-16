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فى ذكرى ميلاد الـ "الفاو" تعرف على الأهداف الرئيسية للمنظمة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:27 م
فى ذكرى ميلاد الـ "الفاو" تعرف على الأهداف الرئيسية للمنظمة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة
كتب عز النوبى

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فى مثل هذا اليوم 16 من أكتوبر 1945 تأسست منظمة الأغذية والزراعة "الفا" التابعة  للأمم المتحدة، التى تعمل على  الاهتمام على المناطق الريفية النامية، ومواجهة الجوع بقيادة الجهود الدولية الرامية، وفى سياق ما تقدمه من خدمات للبلدان الفقيرة والفنية، فإنها توفر منتدى محايداً تلتقى فيه البلدان  للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات، فضلاً عن كونها مصدراً للمعلومات المتعلقة باختصاصاتها.
 
 وتقدم منظمة الأغذية والزراعة " الفاو"، المساعات للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول للأفضل فى إطار تحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعات والغابات ومصايد الأسماك وضمان مستوى جيد للتغذية، ووفق لميثاق المنظمة فإن مبدأ تحقيق الأمن الغذائى للجميع هو عنصر محورى فى جهودها لتمكين البشر من الحصول على ما يكفيهم من الأغذية الجيدة.
 
 وحددت المنظمة عدة أهداف رئيسية  لها هى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية والقضاء على الفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادى والاجتماعى للجميع، والإدارة المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بما فيها الأرض والمياه والهواء والمناخ والموارد الوراثية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، فضلًا عن أربعة اختصاصات للمنظمة، وهى إتاحة المعلومات واقتسام وتبادل الخبرات فى مجال السياسات، وتوفير الملتقى للبلدان، ونقل المعارف وتطبيقها فى ميادينها.
 

الأغذية والزراعة

الفاو

الجوع

سوء التغذية

المناطق الريفية

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