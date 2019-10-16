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عاهل البحرين يطمئن على سلامة أمير الكويت ويهنئه بعودته لبلاده بعد رحلة علاج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:19 م
عاهل البحرين يطمئن على سلامة أمير الكويت ويهنئه بعودته لبلاده بعد رحلة علاج العاهل البحرينى وأمير الكويت
كتب محمد تهامى زكى

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أجرى العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنئه من خلالها بمناسبة عودته إلى دولة الكويت، بعد إجراء الفحوصات الطبية فى الخارج والتى تكللت بالنجاح.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، دعى العاهل البحرينى، أن يحفظ  الله أمير الكويت، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والرخاء.

من جانبه، أعرب أمير الكويت، عن بالغ شكره وتقديره على مشاعر العاهل البحرينى النبيلة، التى تعكس عمق العلاقات الطيبة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها كل الرفعة والازدهار.

 


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الكويت

العاهل البحرينى

امير الكويت

رحلة علاج

الامير الكويتى

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