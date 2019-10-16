عاطلان يعترفان بترويج المواد المخدرة فى الشارع ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، أنهما اعتادا ترويج المواد المخدرة، بمحيط مسكنهما، حيث يتردد عليهما عملائهما لشراء المخدر، بناصية الشارع محل سكنهما.

وأرشد المتهمان عن هوية المتهم بتزويدهما بالمواد المخدرة، وتبين أنه عاطل يقيم بالجيزة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد بإتجار عاطلين بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.