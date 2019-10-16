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ضبط 579 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:03 ص
ضبط 579 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت حملة مرورية لإدارة مرور أسوان برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 579 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين مركبات بدون تراخيص ومخالفات تجاوز حد السرعة ومخالفات غرامة الونش وسحب تراخيص ومخالفات أخرى متنوعة.

كما تم فحص 25 قائد سيارة بنقطة شرطة التحرير كيما بقسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

وفى سياق آخر، تم تنفيذ 711 حكماً، من بينهم 130 حكم حبس جزئى و22 حكم حبس مستأنف و367 أحكام غرامات و189 مخالفات، وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 31 قضية تموينية، شملت 4 قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية التصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وقضية سلع مجهولة المصدر.


حملة مرورية

مرور أسوان

مخالفات مرورية

تعاطى المخدرات

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