سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة محملة بـ٤٥ ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ بدون تصريح

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:26 ص
ضبط سيارة محملة بـ٤٥ ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ بدون تصريح سمك زريعة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية التموين بالمحافظة وبالتعاون مع مشروع تنمية خدمات المحافظة، برئاسة اللواء ممدوح السعيد، ضبطت سيارة رقم " ٧١٥٣ ل.و.د كفرالشيخ " محملة بـ ٤٥ ألف وحدة زريعة أمام المنطقة الصناعية ببلطيم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وتم تسليم السيارة والمضبوطات لقسم شرطة المسطحات بالبرلس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشدداً على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

شرطة المسطحات بالبرلس

ضبط زريعة سمك

تهريب زريعة الاسماك

مكافحة الصيد الجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

خسائر بالجملة للكرة التركية من العدوان على سوريا.. تعرف عليها

خسائر بالجملة للكرة التركية من العدوان على سوريا.. تعرف عليها

شاهد الأرض بالألوان من صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار

شاهد الأرض بالألوان من صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار

الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات

الكهرباء توقع عقدا مع "سيمنز" لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجا وات

هبوط اضطرارى لطائرة كندية بسبب فاكهة الدوريان.. اعرف التفاصيل

هبوط اضطرارى لطائرة كندية بسبب فاكهة الدوريان.. اعرف التفاصيل

صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا

صور.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة