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ضبط ربة منزل و3 عاطلين وراء مقتل سائق بالخانكة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:15 ص
ضبط ربة منزل و3 عاطلين وراء مقتل سائق بالخانكة المجنى عليه
القليوبية – فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من كشف غموض واقعة العثور علي جثة سائق توك توك يبلغ من العمر 15 عامًا مقتولا وملقى بعد ذبحه وطعنه عدة طعنات قاتلة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة به، حيث تبين أن ربة منزل استدرجته بحجة توصيلها لكوبرى الرشاح بالخانكة بالاتفاق مع 3 عاطلين وسرقوا "التوك توك ".

جرى ضبط 3 من المتهمين وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط متهم هارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى قسم شرطة الخانكة بلاغاً من عامل بغياب نجله "س. ر" 15 سنة، يشير إلى أنه  خرج للعمل على "توك توك" ملك أحد جيرانهم ولم يعد .

أخطر اللواء طارق عجيز وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتبين من معاينة الجثة وجود جرح ذبحى بالرقبة وجروح طعنية وقطعية متفرقة.

ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين وهم "م. س" ربة منزل، و3 عاطلين هم "ر. ن"، و"س. ه"، و"س. س".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبط 3 منهم واعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع "هارب" وسابق اتهامه بـ13 قضية "سرقة بالإكراه  وسرقة متنوعة وجرائم تموينية وهروب من المراقبة"، وذلك أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن واتفاقهما على سرقة المجنى عليه، واقتصار دورها على استدراجه بزعم توصيلها لناحية كوبرى الرشاح، واعترضه باقى المتهمين وأجبروه على النزول من الـ"توك توك" إلا أن المجنى عليه قاومهم، فأجهز المتهم الثالث عليه بسلاح أبيض محدثاً به الإصابات التى أودت بحياته واستولوا على "التوك توك" وهربوا وأنها حصلت من المتهمين على 200 جنيه، لحين بيع التوك توك، واقتسام ثمنه فيما بينهم فيما أيد المتهمان المضبوطان اقوال المتهمة الأولي مشيرين إلى أن التوك توك بحوزة المتهم الهارب لبيعه، فيما أرشد المتهم الثالث عن أداة الجريمة "سكين ".

 

 

 


توك توك

الخانكة

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

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