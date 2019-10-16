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صور.. وفد سياحى من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:52 ص
صور.. وفد سياحى من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول (انجلترا، هولندا، التشيك)، قادمين لزيارة المناطق الاثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

وأكد المحافظ، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

 

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

 

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

 

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا (2)
وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا (3)
وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا (4)
وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا (5)
وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا 

 

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)
وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا 

 


المنيا

اثار المنيا

المناطق الاثرية بالمنيا

اثار البهنسا بالمنيا

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