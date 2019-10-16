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صور.. محافظ الفيوم يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة الرصف والنظافة والتجميل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:18 م
صور.. محافظ الفيوم يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة الرصف والنظافة والتجميل محافظ الفيوم مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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عقد محافظ الفيوم اجتماعاً مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وذلك لمناقشة خطة رصف وصيانة وتمهيد الطرق والنظافة العامة والتجميل بمركز ومدينة الفيوم.

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة رصف وصيانة الطرق والنظافة والتجميل داخل المدن والقري والتجمعات السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس، وكذلك رفع كافة المخلفات والإشغالات بصفة مستمرة مع تشجير وتجميل الميادين لإظهار الوجه الجمالى للمحافظة.

 

كما ناقش المحافظ مع رئيس المدينة، ضرورة صيانة المصرف العمومي المغطي بقرية دسيا بالتنسيق مع الادارة العامة لصرف شرق الفيوم، وتجديد خط مياه الشرب بالقرية بطول 1,5 كم، ورصف طريق دسيا بطول 2 كم.

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

الفيوم

محافظة الفيوم

خطة الرصف بالفيوم

حالة الطرق بالفيوم

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