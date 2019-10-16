صور.. محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع اللحوم اللبدية بسعر 65 جنيها للكيلو

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منفذ بيع اللحوم اللبلدية الطازجة بميدان الجيش وذلك بسعر 65 جنيها للكيلو بجانب صرف كيلو أرز مع كل كيلو لحوم.

وطالب محافظ أسوان بعدم شراء اللحوم التى يتم ذبحها خارج السلخانة دون أى رقابة بيطرية أو صحية لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية والوبائية.

كما وجه اللواء إبراهيم مسئولى الصحة والطب البيطرى والتموين بتكثيف الحملات التفتشية على الأسواق لمنع التلاعب البعض ببيع اللحوم المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات مع زيادة أعداد المنافذ المتحركة لتغطى مختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة اللحوم والدواجن بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن هناك خطة أيضاً لزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد افتتاح 12 منفذ يعملون حالياً لتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، وبالتوازى هناك 12 منفذ تابع للشرطة، بالإضافة إلى 40 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين متوفر فيهم كافة السلع ،فيما سيتم قريباً افتتاح عدد 2 مجمع استهلاكي بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ومساحة كل منهما 1000 م2 إحداهما بمدينة دراو والأخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.



محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع اللحوم اللبدية بسعر 65 جنيها للكيلو



محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع اللحوم اللبدية بسعر 65 جنيها للكيلو