صور.. عروض رياضية بمدرسة السادات الثانوية احتفالا بالعيد القومى للإسماعيلية

الإسماعيلية - جمال حراجى

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، انطلاق أولى فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى، والتى بدأت بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بحى ثان، والتى كانت موقع انطلاق الشرارة الأولى وخروج طلاب هذه المدرسة فى السادس عشر من أكتوبر 1951 فى مظاهرة عارمة، معلنين عن رفضهم لوجود الاحتلال البريطانى والتى التحم معهم خلالها عمال المصانع والشركات، وجموع من مختلف طوائف شعب الإسماعيلية.

ورافقه كل من اللواء تامرسعيد السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، ونائبه الدكتور عادل عثمان، وجمع كبير من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم.

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى الموافق 16 من أكتوبر من كل عام، وإحياء لذكرى انتفاضة الشرارة الأولى لثورة شعب مصر والإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى، والتى وقعت أحداثها فى مثل هذا اليوم من عام 1951.

وتضمن برنامج احتفالات المدرسة بهذه المناسبة بحضور نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات لطابور الصباح وتحية العلم مع الطلاب، إضافة إلى تقديم مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية لطلاب المدرسة بمشاركة طلاب مدارس الفاروق عمر الثانوية العسكرية ومدرسة المشير أحمد إسماعيل على الثانوية العسكرية ومدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.



نائب المحافظ يشهد إحتفالات اعيد القومى



السكرتيران العام والمساعد أثناء الإحتفال



طالبات يشاركن فى الإحتفال



جانب من الإحتفالية



طلاب مدرسة السادات