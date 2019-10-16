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صور.. "دور الإعلام فى مواجهة الشائعات" ندوة تثقيفية بـ"آداب المنيا"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:03 م
صور.. "دور الإعلام فى مواجهة الشائعات" ندوة تثقيفية بـ"آداب المنيا" جانب من الندوة
المنيا – فريق المحافظات

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نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنيا بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية بعنوان "دور الإعلام فى مواجهة الشائعات التى تهدف إلى زعزعة الوطن"، والتى أُقيمت بكلية الآداب، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا؛ ليأتى ذلك ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعة والكليات تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "العبور الجديد".

 

حضر الندوة، الدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف ماهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب، ومديرى مكاتب رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الآداب.

 

حاضرت الندوة الدكتورة رحاب سراج أستاذ الاذاعة والتليفزيون بقسم الأعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، والتى ناقشت خلاله عدة مفاهيم حول الشائعة ودورها فى أضعاف الروح المعنوية ونشر الزعر والخوف وبلبلة الأفكار لدى المستهدفين منها، موضحةً أن الشائعات ما هى الا خبر مجهول غير مؤكد صحة مصدره، ويتم تداوله شفاهيًا وقابل للتصديق والانتشار.

 

وأكدت "رحاب" أن الشائعة تنشأ وتنمو خلال فترات الحروب النفسية والاجتماعية وتنحصر أهدافها فى ثلاث محاور ما بين مادية وسياسية وأهداف أخرى خاصة باللهو وإثارة الرأى العام، مرجعةً ذلك إلى عدم وجود مصدر موثوق لنشر الأخبار الصحيحة والرد على الشائعات.

 

واستكملت المحاضرة، بسمات الشائعات ودورها فى هدم المجتمع، وطرق أنتشار الشائعات عن طريق الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت أداة سهلة أمام الشائعات للوصول لشريحة كبيرة من الشباب فى أرجاء العالم بكل سهولة، موضحةُ أخطار الشائعات على المجتمعات وعلى الأمن القومي، وأشكاله، وكيفية مواجهته عن طريق تنوير الشباب وعرض الحقائق عن طريق مصادرها الموثقة، حيث ألقت المحاضرة الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية فى مكافحة الفساد وكشف الحقائق.

 

واختتمت الندوة بعرض فيلم تسجيلى عن حضارة جمهورية مصر العربية وتاريخها وانتصاراتها فى مختلف العصور والأعوام على أعدائها المتربصين.

 

جانب من الندوة (8)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (9)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة 
 
جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة

 

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (4)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (5)
جانب من الندوة (

 

جانب من الندوة (6)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (7)
جانب من الندوة 

 


جامعة المنيا

المنيا

اخبار المنيا

الشائعات

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