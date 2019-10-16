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صور.. تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:30 م
صور.. تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس
الإسماعيلية - جمال حراجى

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أعلنت شركة مياه القناة، أنه تم البدء فى أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه الالترا فلتريشين بأبو عارف بالسويس، تمهيدا لسحب عينة المياه الأولى من خلال إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالسويس، تمهيدا للتشغيل وتم ذلك بإنجاز من رجال المحطة والمياه بتواجد همرو البلتاجى مدير المحطات وانطلاقا من أهمية تطهير المآخذ بالمحطات كأول المراحل فى تشغيل محطات المياه أشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه أنه تم أعمال تطهير ونظافة المأخذ بمحطة مياه جنيفه الجديدة من داخل الترعة بواسطة رجال المحطة بمتابعة رئيس المحطة، وكيميائى محمد عادل مدير المعمل.

كما تم التعامل مع طفح صرف صحى يمنع الموطنين بالمنطقة من دخول العمارة وتم من خلال شبكة فيصل على الفور إصلاح الوضع السيئ بالكشف على بعض المطابق التى قام مقاول الحى المكلف برصف المنطقة بردمها وبمساعدة لودر حى فيصل وبالاستعانة بمعدات الشركة تم تسليك الخط العمومى لمنطقة حى الجمهورية والذى استمر العمل لحوالى خمس ساعات بطاقم العمل بالشبكة والنافورى وفى قطاع بورسعيد بشبكات الشرق والمرور الميدانى لرفع كفاءة سير العمل بالشبكة بشوارع الجمهورية والنصر وممفيس والطائف.

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (1)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (2)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (3)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (4)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (5)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (6)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (7)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (8)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (10)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (11)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (12)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (13)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (14)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (15)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (16)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (17)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس 

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (18)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 

تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (19)
تشغيل تجريبى لمحطة مياه أبو عارف بالسويس (

 


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