صور.. المئات من شباب شمال سيناء يشاركون فى ملتقى التوظيف

شمال سيناء - محمد حسين

شارك المئات من شباب شمال سيناء اليوم فى حضور ملتقى التوظيف لأبناء المحافظات والذي أعلن انطلاقته بأحد فنادق العريش أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وقيادات مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة .

وقال سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، إن الملتقى جاء بعد جهد بذلته المحافظة رغم ما تشهده من ظروف خاصة مِن أجل توضيح ما هو متاح من فرص عمل فى المحافظة .

وأعلن عطية الجيد مستشار محافظ شمال سيناء للصحة المهنية أن المتوفر 53 فرصة عمل وهى 3 فرص فى مركز الاستزراع السمكى ببئر العبد وفى مدارس العربي الخاصة 14 وظيفة، المعهد العالى للعلوم التجارية وظائف ، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 9 وظائف ، مدرسة الكنانة الخاصة 6 وظائف ، مدرسة الرسالة الخاصة للغات 10 وظائف ، مطعم ابو عيسى 2 وظيفة، حضانة الرضا والنور 4 وظائف .

وقدم ممثل جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، جانب من الفرص المتاحة للشباب للحصول على قروض،وبدورهم تقدم اصحاب المشروعات والجهات التى وفرت الوظائف للشباب بعرض لنوعية كل وظيفة ومميزاتها .

واختتم الملتقى بتكريم سكرتير محافظة شمال سيناء، للجهات الموفرة للوظائف .



المئات من شباب شمال سيناء يشاركون فى ملتقى التوظيف



المئات من شباب شمال سيناء يشاركون فى ملتقى التوظيف



المئات من شباب شمال سيناء يشاركون فى ملتقى التوظيف